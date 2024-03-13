"Услуги сексуального характера у подъезда": кызылординку оштрафовали за поиск клиентов

В Кызылорде безработную мать-одиночку оштрафовали за объявление о секс-услугах, оставленном на одном из специализированных сайтов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, в Кызылорде увеличилось количество дел о приставании в общественных местах.

На сегодняшний день в городской специализированный суд по административным правонарушениям поступило 12 таких дел.

"В частности, жительница Кызылорды около 18.00 часов 10 февраля 2024 года, подав рекламу через интернет-сайт Kizdar.Net, обращалась к клиентам с предложением оказать услуги сексуального характера у подъезда", - пояснили в суде.

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину. Она сообщила, что является безработной, а также матерью-одиночкой, и просила суд о применении к ней легкого взыскания.

Также стало известно, что дама привлекается за совершение аналогичного правонарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Суд признал женщину виновной в совершении правонарушения по ч.2 ст.449 КоАП РК и назначил ей административный штраф в размере 10 МРП.

Отметим, что по ст.449 КоАП РК приставание - это назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг.

В соответствии с ч.2 ст.449 КоАП РК приставание, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге) либо административный арест сроком до пяти суток.

А в прошлом году кызылординские полицейские задержали женщину, которую заподозрили в вовлечении двух несовершеннолетних в занятие проституцией через сайт Kyzdar.Net. По данному факту было начато досудебное расследование.