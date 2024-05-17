Водителя Toyota Land Cruiser задержал спецназ с автоматами на трассе в ВКО (видео)

На трассе в Восточно-Казахстанской области остановили автомобиль, из которого была изъята крупная партия наркотиков - 6000 разовых доз мефедрона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники по противодействию наркопреступности восточноказахстанского департамента полиции пресекли крупный канал поставки синтетических наркотиков из южных регионов страны.

На автодороге Усть-Каменогорск - Алматы стражи порядка остановили автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 26-летнего жителя Алматинской области.

В ходе обыска транспортного средства оперативники обнаружили и изъяли четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета.

Кроме того, в багажном отсеке найдено еще 15 свертков с подобным содержимым. По заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном общим весом 1 кг 850 гр., что составляет более 6000 разовых доз.

"В ходе допроса мужчина рассказал, что также распространял наркотики в Астане и Павлодаре", - сообщили в МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. В настоящее время он арестован.

Отметим, что по ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее правоохранители ликвидировали два канала поставки наркотиков в регионы Казахстана - в Мангистаускую область и область Ұлытау. В ходе спецопераций была изъята высушенная марихуана весом 225 кг.

А в Таразе мефедрон стоимостью на "черном рынке" около 5,5 млн тенге изъяли из тайника в квартире. Задержаны два местных жителя.