Спецоперацию после длительной разработки провели в Таразе (видео)

В Таразе мефедрон на 5,5 млн тенге изъяли из тайника в квартире. Два друга, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сбыт "синтетики" пресекла полиция в Жамбылской области.

В результате длительной разработки и комплекса оперативно-следственных мероприятий установлены и задержаны 34 и 32-летние жители Тараза, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств.

"Задержанные распространяли синтетические наркотики на территории областного центра", - рассказали в ДП региона.

В ходе обыска по адресу проживания одного из подозреваемых в спальной комнате обнаружили тайник с синтетическим веществом "мефедрон" общим весом 122,37 гр.

"Не допущено в незаконный оборот более 330 разовых доз для наркопотребления, их стоимость на черном рынке оценивается на сумму 5,5 миллиона тенге", - отметили в ведомстве.

Подозреваемые водворены в ИВС УП Тараза.

"Двое друзей занимались сбытом наркотических веществ в Таразе. Оперативники долгое время вели наблюдение за ними. Спецоперация по задержанию наркодельцов проведена после очередной их "сделки", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Алим Бажикбаев.

В соответствии с ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.