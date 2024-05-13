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Спецоперацию провели в двух регионах Казахстана (видео)

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Задержание полицейскими
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Правоохранителями ликвидированы два канала поставки марихуаны в регионы Казахстана. Проведена операция по задержанию подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, подразделения по противодействию наркопреступности провели операцию по задержанию подозреваемых в попытке организации канала поставки наркотических средств.

"Задержаны двое мужчин, у которых из автомашины были изъяты три сумки с целлофановыми свертками в количестве 27 штук с марихуаной весом 100 кг. Запрещенные вещества в Мангистаускую область были доставлены большегрузными фурами из Жамбылской области", - отметили в МВД.

Аналогичный факт был пресечен в области Ұлытау. В регионе для выявления и пресечения наркопреступлений установлен ряд наркопостов.

При несении службы на одном из таких постов на трассе Кызылорда - Павлодар сотрудники полиции остановили автомобиль Mercedes-Benz, где обнаружили мешки, обмотанные скотчем. Всего из салона и багажного отсека транспорта изъяли 10 мешков. Экспертиза показала, что внутри них была высушенная марихуана общим весом 125 кг.

Как отметили в полиции, работа в данном направлении продолжается.

Ранее в Павлодаре задержали 24-летнего парня по подозрению в продаже мелких партий наркотиков, которые распространялись через тайники на территории города. Для установления преступной схемы полицейскими был проведен целый комплекс оперативных мероприятий.

А столичные полицейские задержали 32-летнего мужчину, в машине которого были найдены наркотики. Еще больше веществ изъяли у него дома. Таким образом стражи порядка ликвидировали устойчивый канал, осуществлявший поставку и сбыт наркотических средств в Астану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099540-specoperaciyu-proveli-v-dvuh-regionah-kazahstana-video/

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