На 48 млн тенге оштрафовали топ-менеджера и сотрудника "Продкорпорации" за взятку в 800 тыс. тенге

В Астане директора финансового департамента и главного специалиста АО "НК "Продкорпорация" приговорили к многомиллионному штрафу, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в Telegram-канале Антикоррупционной службы, директора финансового департамента АО "НК "Продкорпорация" Жумадилова и главного специалиста Абенова обвиняли в получении взятки от предпринимателя за оказанные ими ранее услуги по сбору документов, а также за содействие в подписании договора о предоставлении товарного кредита в виде зерна.

"Решением суда в отношении осужденных назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 48 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора", - говорится в сообщении.

Столичная прокуратура внесла апелляционное ходатайство на приговор по изменению меры наказания на лишение свободы. Таким образом, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, топ-менеджер и специалист нацкомпании были задержаны еще в прошлом году. Тогда в Антикоре сообщали, что они получили взятку в 800 тысяч тенге от руководителя коммерческой организации за выдачу товарного кредита в виде пшеницы.

Тогда же был также задержан директор Костанайского областного представительства АО "Продкорпорация" и еще ряд руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций "Продкорпорации" .

На официальном сайте "Продкорпорации" указано, что АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" - национальная компания, реализующая государственную политику в зерновой отрасли РК через:

активное участие в обеспечении продовольственной безопасности;

стабилизации внутреннего зернового рынка;

реализацию мер финансовой поддержки субъектов АПК.

Для финансирования своей деятельности "Продкорпорация" привлекает средства:

на фондовых рынках;

займы у казахстанских и зарубежных банков в рамках кредитных линий.

Единственным акционером компании является Министерство сельского хозяйства Казахстана.