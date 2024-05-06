Казахстанец из-за долга в 77 млн тенге остался без автомобиля (видео)
Опубликовано:
Водителя с долгами почти в 77 млн тенге выявили в Шымкенте. Он остался без автомобиля, который поместили на штрафную стоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Шымкенте через программу "Коргау" сотрудники центра оперативного управления городского ДП получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами.
"За владельцем Hyundai числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 77 млн тенге", - пояснили в ДП Шымкента.
Для задержания транспорта, двигавшегося по улице Туркестанская, выехали патрульные полицейские. Водителя предупредили о причитающихся платежах, а его автомобиль водворили на штрафную стоянку.
"Приложение "Коргау", направленное на обеспечение безопасности дорожного движения, выявляет автомашины с подложными номерами, непогашенными задолженностями и другими злостными нарушениями", - отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что автомобиль жителя Шымкента забрали на штрафстоянку в связи с тем, что у владельца обнаружился долг на сумму свыше 20 млн тенге. Машину марки Hyundai Tucson установили благодаря программе "Коргау".
Также в Шымкенте полицейские выявили водителя, за которым числился долг в 40 млн тенге, и забрали на штрафстоянку его автомобиль. Горожанина предупредили о необходимости оплаты задолженности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2096846-kazahstanec-iz-za-dolga-v-77-mln-tenge-ostalsya-bez-avtomobilya-video/