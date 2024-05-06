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Казахстанец из-за долга в 77 млн тенге остался без автомобиля (видео)

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Авто забрали у жителя Шымкента из-за долга
Автомобиль на штрафстоянке. Кадр из видео: instagram.com/police_shymkent/

Водителя с долгами почти в 77 млн тенге выявили в Шымкенте. Он остался без автомобиля, который поместили на штрафную стоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Шымкенте через программу "Коргау" сотрудники центра оперативного управления городского ДП получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами.

"За владельцем Hyundai числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 77 млн тенге", - пояснили в ДП Шымкента.

Для задержания транспорта, двигавшегося по улице Туркестанская, выехали патрульные полицейские. Водителя предупредили о причитающихся платежах, а его автомобиль водворили на штрафную стоянку.

"Приложение "Коргау", направленное на обеспечение безопасности дорожного движения, выявляет автомашины с подложными номерами, непогашенными задолженностями и другими злостными нарушениями", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что автомобиль жителя Шымкента забрали на штрафстоянку в связи с тем, что у владельца обнаружился долг на сумму свыше 20 млн тенге. Машину марки Hyundai Tucson установили благодаря программе "Коргау".

Также в Шымкенте полицейские выявили водителя, за которым числился долг в 40 млн тенге, и забрали на штрафстоянку его автомобиль. Горожанина предупредили о необходимости оплаты задолженности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2096846-kazahstanec-iz-za-dolga-v-77-mln-tenge-ostalsya-bez-avtomobilya-video/

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