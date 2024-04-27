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Двух пропавших казахстанцев нашли мертвыми

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Поиски пропавшего в Актюбинской области
Актюбинская область. Фото: предоставлено Иргизским районным отделом полиции/diapazon.kz

Пропавших в области Жетісу и Актюбинской области мужчин нашли мертвыми. Оба отправились присмотреть за скотом и перестали выходить на связь с близкими, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП области Жетісу, 23 апреля в отдел полиции Коксуского района с заявлением о пропаже сына обратился житель села Енбекшиказах.

По его словам, 29-летний парень вышел на выпас скота и не вернулся. На поиски без вести пропавшего ориентировали весь личный состав районной полиции, местных жителей и волонтеров.

"В тот же день лошадь пропавшего обнаружили в селе Жаналык Ескельдинского района. Учитывая, что соседние села разделяет река Коксу, к поискам подключились спасатели ДЧС региона", - поделились в ведомстве.

27 апреля в ходе поисковых мероприятий тело парня обнаружили на дне реки Коксу без признаков насильственной смерти.

"В настоящее время назначены необходимые экспертизы", - сообщил заместитель начальника ДП региона Елдар Абдикенов.

Также пропавшего 39-летнего мужчину нашли мертвым в Актюбинской области, пишет "Диапазон". По словам родственников, он уехал на лошади в местность Каракога присмотреть за скотом и не вернулся.

Полиция, спасатели и местные жители помогали в его поисках.

"26 апреля в реке Иргиз обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. Назначены экспертизы. Этот участок реки не был в зоне подтопления", - рассказали в Иргизском районном отделе полиции.

Напомним, ранее в Усть-Каменогорске в районе ГЭС было найдено тело пожилого мужчины, которого с 21 апреля искали полиция и волонтеры. В ДП ВКО отметили, что видимых телесных повреждений обнаружено не было. По данному факту проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

Также 19 апреля спасатели обнаружили тело рыбака, поиски которого велись с 31 марта на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области. Как рассказали в ДЧС региона, его нашли в районе зоны отдыха "Изба" в 70 метрах от берега на поверхности воды в камышовой зоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2092199-dvuh-propavshih-kazahstancev-nashli-mertvymi/

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