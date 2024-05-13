Казахстанца подозревают в убийстве в Лондоне: подробности озвучили в МИД

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на сегодняшнем брифинге высказался о задержании казахстанца в Лондоне, который подозревается в убийстве, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что 10 мая полиция Лондона сообщила посольству Казахстана в Великобритании о задержании граждан РК по подозрению в совершении убийства.

"По выясненной информации оказалось, что это супружеская пара. Супругу уже отпустили под подписку о невыезде, а муж находится под заключением, под следствием. Сейчас мы оказываем всю необходимую консульскую правовую помощь нашему гражданину, найдем адвоката. И на связи с родственниками в Казахстане", - заявил он.

Напомним, 37-летний казахстанец был обвинен в убийстве во вторник, 7 мая. В среду, 8 мая, он предстал перед магистратским судом Темзы. Полицию же вызвали в понедельник, 6 мая, после того, как в одном из лондонских районов обнаружили тело 42-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Казахстанца и 33-летнюю женщину задержали на месте происшествия.

Добавим, в сентябре прошлого года в Южной Корее задержали супружескую пару из Казахстана. Их обвинили в фальсификации документов для более чем 100 казахстанских и российских граждан.

В августе того же года в Сеуле 50-летняя женщина напала с ножом на водителя автобуса - он был ранен. Позже в МИД рассказали, что нападавшая оказалась этнической кореянкой, проживавшей в Казахстане. В Южной Корее ей выдали этническую визу.