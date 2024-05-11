Казахстанцу предъявили обвинение в убийстве в Лондоне

Британской полицией по подозрению в убийстве задержан гражданин Казахстана Баймолда Бейбит. Это случилось после обнаружения тела мужчины с ножевыми ранениями, передает МИА "Казинформ".

Как рассказали в полиции Лондона, 37-летний Баймолда Бейбит был обвинен в убийстве во вторник, 7 мая. В среду, 8 мая, он предстал перед магистратским судом Темзы.

Полицию же вызвали в понедельник, 6 мая, после того, как в одном из лондонских районов обнаружили тело 42-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Гражданина Казахстана и 33-летнюю женщину задержали на месте происшествия. Позже вторую фигурантку уголовного дела освободили под залог до проведения дальнейшего расследования, а мужчину арестовали.

Как стало известно "Казинформ", Баймолда Бейбит прибыл в Великобританию из Казахстана в мае 2023 года по сезонной рабочей визе продолжительностью 6 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанца, разыскиваемого за создание финпирамиды, задержали в Бишкеке. Он был объявлен в розыск управлением полиции Медеуского района Алматы. В МВД отметили, что речь в данном случае идет о незаконном привлечении денежных средств вкладчиков в размере нескольких миллиардов тенге.

А в Турции задержали казахстанку, подозреваемую в обмане с продажей авто. Полиция расследует 17 случаев мошенничества. Женщину депортировали и поместили в изолятор временного содержания в Алматы.