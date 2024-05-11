Казахстанцу предъявили обвинение в убийстве в Лондоне
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Британской полицией по подозрению в убийстве задержан гражданин Казахстана Баймолда Бейбит. Это случилось после обнаружения тела мужчины с ножевыми ранениями, передает МИА "Казинформ".
Как рассказали в полиции Лондона, 37-летний Баймолда Бейбит был обвинен в убийстве во вторник, 7 мая. В среду, 8 мая, он предстал перед магистратским судом Темзы.
Полицию же вызвали в понедельник, 6 мая, после того, как в одном из лондонских районов обнаружили тело 42-летнего мужчины с ножевыми ранениями.
Гражданина Казахстана и 33-летнюю женщину задержали на месте происшествия. Позже вторую фигурантку уголовного дела освободили под залог до проведения дальнейшего расследования, а мужчину арестовали.
Как стало известно "Казинформ", Баймолда Бейбит прибыл в Великобританию из Казахстана в мае 2023 года по сезонной рабочей визе продолжительностью 6 месяцев.
Напомним, ранее сообщалось, что казахстанца, разыскиваемого за создание финпирамиды, задержали в Бишкеке. Он был объявлен в розыск управлением полиции Медеуского района Алматы. В МВД отметили, что речь в данном случае идет о незаконном привлечении денежных средств вкладчиков в размере нескольких миллиардов тенге.
А в Турции задержали казахстанку, подозреваемую в обмане с продажей авто. Полиция расследует 17 случаев мошенничества. Женщину депортировали и поместили в изолятор временного содержания в Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2098832-kazahstancu-predyavili-obvinenie-v-ubiystve-v-londone/