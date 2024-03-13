"Нанес три ножевых ранения": подростка осудили за конфликт в школе в Кызылорде
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В Кызылорде конфликт в школе привел к тому, что подросток нанес своему оппоненту три удара складным ножом. По делу вынесен приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по п.2 ч.3 ст.293 УК РК рассматривалось Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Кызылординской области.
"Между подсудимым и потерпевшим по незначительной причине произошел конфликт в школе. Подсудимый в целях нарушения общественного порядка, предварительно вооружившись складным ножом, который он принес с собой, нанес три ножевых ранения стоящему напротив него потерпевшему", - рассказали в суде.
Установлено, что подросток совершил хулиганство с применением холодного оружия и нанес потерпевшему телесные повреждения легкой степени тяжести.
Сообщается, что его вина была полностью доказана. На судебном заседаний он полностью согласился с квалификацией преступного деяния. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
Напомним, 4 апреля 2023 года ученик одной из школ Кызылорды получил ножевое ранение в здании учебного заведения. Его госпитализировали в больницу, а после оказания медицинской помощи отправили домой. Подозреваемого же доставили в полицию и после передали под присмотр родителям.
Отметим, что в соответствии со ст.293 УК РК хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.
А на основании ч.3 данной статьи хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2067609-nanes-tri-nozhevyh-raneniya-podrostka-osudili-za-konflikt-v-shkole-v-kyzylorde/