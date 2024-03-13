"Нанес три ножевых ранения": подростка осудили за конфликт в школе в Кызылорде

В Кызылорде конфликт в школе привел к тому, что подросток нанес своему оппоненту три удара складным ножом. По делу вынесен приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по п.2 ч.3 ст.293 УК РК рассматривалось Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Кызылординской области.

"Между подсудимым и потерпевшим по незначительной причине произошел конфликт в школе. Подсудимый в целях нарушения общественного порядка, предварительно вооружившись складным ножом, который он принес с собой, нанес три ножевых ранения стоящему напротив него потерпевшему", - рассказали в суде.

Установлено, что подросток совершил хулиганство с применением холодного оружия и нанес потерпевшему телесные повреждения легкой степени тяжести.

Сообщается, что его вина была полностью доказана. На судебном заседаний он полностью согласился с квалификацией преступного деяния. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Напомним, 4 апреля 2023 года ученик одной из школ Кызылорды получил ножевое ранение в здании учебного заведения. Его госпитализировали в больницу, а после оказания медицинской помощи отправили домой. Подозреваемого же доставили в полицию и после передали под присмотр родителям.

Отметим, что в соответствии со ст.293 УК РК хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

А на основании ч.3 данной статьи хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.