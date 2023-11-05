Девушке порезали горло в Талдыкоргане: полиция ответила на обвинения в неправомерных действиях

Правозащитники заявили о "неправомерных и издевательских действиях" полиции в отношении девушки, которой порезали горло в Талдыкоргане. В ДП области Жетісу ответили на обвинения, передает NUR.KZ.

Напомним, несколько дней назад в Сети разошлось жуткое видео нападения на девушку в Талдыкоргане. Потерпевшая заявила, что 27 октября на нее напал бывший парень и порезал ей горло канцелярским ножом.

Тогда сообщалось, что подозреваемого отпустили через два дня после задержания, а дело завели по статье 293 УК РК "Хулиганство с применением холодного оружия" (позже дело все же переквалифицировали на покушение на убийство).

Кроме того, по словам потерпевшей, она полтора часа провела в реанимации, после чего ее в тяжелом состоянии забрали в УВД для дачи показаний.

После этого глава фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари в своем Telegram-канале заявила, что ее фонд хочет придать огласке "неправомерные и издевательские действия", которым полицейские подвергли девушку.

По словам правозащитницы, стражи порядка приехали в больницу уже во время операции и ждали девушку.

"Вывезли из больницы через час после реанимации и операции, когда она еще не отошла от наркоза. Повезли в УВД, в дороге у нее была рвота, она не могла стоять и ходить.️ Допрашивали и заставили подписать документ – именно заставили, потому что она не пришла в себя, во время допроса ей было плохо и опять рвало", – заявила Тансари.

Она подчеркнула, что фонд требует привлечь к ответственности всех сотрудников, которые участвовали в этом эпизоде.

"Мы предполагаем, что данные неправомерные действия продиктованы личной заинтересованностью и мотивацией сотрудников. Мы будем ждать от Агентства по противодействию коррупции официального ответа", – добавила она.

Сегодня представители ДП области Жетісу дали подробный комментарий по этому делу.

"27 октября потерпевшую доставили с места происшествия в больницу. Ее осмотрели врачи Многопрофильной больницы и оказали первую помощь. В дальнейшей госпитализации медработниками женщине было отказано ввиду отсутствия показаний к госпитализации. После этого следственные мероприятия были продолжены.

Для выяснения обстоятельств произошедшего и признания ее потерпевшей, пострадавшая была вызвана в городскую полицию, куда она прибыла самостоятельно вместе с подругой, что подтверждается видеозаписью с камер наблюдения.

В кабинете следователя во время следственных действий самочувствие женщины вполне отвечало необходимым медицинским требованиям (потеря сознания и другие симптомы не проявлялись)", – подчеркнули правоохранители.

Они уточнили, что пострадавшую госпитализировали в областную больницу 31 октября, то есть через трое суток после причинения ей телесных повреждений. Отмечается, что соответствующий комментарий и разъяснение о времени и дате госпитализации пациентки представили медработники.

"Полиция опровергает информацию о давлении на потерпевшую и предвзятом отношении к расследуемому делу.

В рамках трехзвенной модели уголовного процесса квалификация деяния по факту (27 октября) была согласована с надзирающим прокурором. Подозреваемый мужчина, задержанный сотрудниками полиции 28 октября, был сразу же взят под стражу в соответствии со статьей 128 УПК РК, которая предусматривает содержание под стражей до двух суток. 30 октября городской суд санкционировал задержанному меру пресечения "домашний арест".

Далее, 3 ноября, уголовное дело переквалифицировано на покушение на убийство и по ходатайству органа следствия и внесенному прокурором протесту мера пресечения подозреваемого с домашнего ареста изменена на содержание под стражей. Мужчина водворен в ИВС УП Талдыкоргана", – говорится в комментарии департамента полиции.

Также, как сообщили стражи порядка, в ходе предварительного следствия установлено, что потерпевшая ранее около полугода находилась в близких отношениях с подозреваемым.

"Как выяснилось, несмотря на частые ссоры молодая пара не прерывала отношений. Действительно, в начале июля мужчина по ее заявлению был привлечен к административной ответственности, и к нему городским судом были установлены особые требования к поведению, которые были сняты 1 октября по причине истечения срока.

В настоящее время расследование по факту находится на особом контроле областного департамента полиции", – добавили полицейские.

Отметим, что по ст.99 ч.2 УК РК убийство, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

А в соответствии со ст.24 ч.3 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.