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Полиция нашла в сарае жителя Кызылординской области 10 кг марихуаны (видео)

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Полиция задерживает подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото : Polisia.kz

В сарае жителя Кызылординской области полицейские нашли наркотические вещества в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК. Общий вес веществ превышает 10 килограммов.

По данным информационного портала Polisia.kz, у жителя Кызылординской области обнаружены наркотические вещества в особо крупном размере. С помощью служебной поисковой собаки центра кинологической службы, сотрудники полиции нашли в сарае жителя Кармакшинского района мешок и три полиэтиленовых пакета с растительным веществом зеленого цвета с характерным запахом.

Марихуана в мешках
Изъятые вещества. Фото: Polisia.kz

"Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной общим весом более 10-ти килограммов. Подозреваемый взят под стражу, ведется расследование", - сообщили в полиции.

Ранее в Шымкенте задержали местного жителя. В погребе подозреваемого обнаружены мешок и около 200 свертков с марихуаной. Масса изъятых наркотических средств превысила 10 килограммов.

Полицейские Восточно-Казахстанской области нашли наркотики почти на 30 млн тенге у 23-летнего парня. В ходе обыска у него изъяли психотропное вещество α-PVP весом 547,48 граммов, что составляет более полутора тысячи разовых доз.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы от 5 лет до пожизненного заключения, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099570-policiya-nashla-v-sarae-zhitelya-kyzylordinskoy-oblasti-10-kg-marihuany-video/

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