Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Полиция нашла в погребе у жителя Шымкента 10 килограммов марихуаны

Опубликовано:

Изъятые наркотические вещества в мешках и мешочках
Кадры с места событий. Фото: polisia.kz

Полиция обнаружила у жителя Шымкента более 10 килограммов марихуаны, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК. Наркотические вещества были найдены в погребе.

По информации медиа-портала Polisia.kz, сотрудники УБОП департамента полиции Шымкента задержали подозреваемого местного жителя. В его погребе под гаражом они обнаружили марихуану.

"В погребе гаража обнаружены мешок и около 200 свертков с марихуаной. Установлено, что в помещении мужчина расфасовывал наркотики и хранил их для дальнейшего сбыта. Масса изъятых наркотических средств составила свыше 10 кг, что является особо крупным размером. Подозреваемый взят под стражу, проводится расследование", - сообщили в полиции.

Ранее полицейские в Восточно-Казахстанской области нашли наркотики почти на 30 млн тенге у 23-летнего парня. В ходе обыска у него изъяли психотропное вещество α-PVP весом 547,48 граммов, что составляет более полутора тысячи разовых доз.

А в Алматы в этом году был перекрыт канал поставки наркотиков из Италии и Польши. Полиция задержала иностранца, а в его арендованной квартире нашли пластмассовые капсулы, замаскированные под кофе, внутри которых находился кокаин весом 250 граммов. Кроме того, в отделении почты была изъята посылка, принадлежащая подозреваемому, в которой находились пластиковые банки с наркотическими веществами общим весом порядка 1 кг, включая 0,5 кг кокаина и свыше 400 граммов экстази. Отмечается, что это более 3 тысяч разовых доз.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы от 5 лет до пожизненного заключения, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083094-politsiya-nashla-v-pogrebe-u-zhitelya-shymkenta-10-kilogrammov-marihuany/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.