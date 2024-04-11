Полиция нашла в погребе у жителя Шымкента 10 килограммов марихуаны

Полиция обнаружила у жителя Шымкента более 10 килограммов марихуаны, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК. Наркотические вещества были найдены в погребе.

По информации медиа-портала Polisia.kz, сотрудники УБОП департамента полиции Шымкента задержали подозреваемого местного жителя. В его погребе под гаражом они обнаружили марихуану.

"В погребе гаража обнаружены мешок и около 200 свертков с марихуаной. Установлено, что в помещении мужчина расфасовывал наркотики и хранил их для дальнейшего сбыта. Масса изъятых наркотических средств составила свыше 10 кг, что является особо крупным размером. Подозреваемый взят под стражу, проводится расследование", - сообщили в полиции.

Ранее полицейские в Восточно-Казахстанской области нашли наркотики почти на 30 млн тенге у 23-летнего парня. В ходе обыска у него изъяли психотропное вещество α-PVP весом 547,48 граммов, что составляет более полутора тысячи разовых доз.

А в Алматы в этом году был перекрыт канал поставки наркотиков из Италии и Польши. Полиция задержала иностранца, а в его арендованной квартире нашли пластмассовые капсулы, замаскированные под кофе, внутри которых находился кокаин весом 250 граммов. Кроме того, в отделении почты была изъята посылка, принадлежащая подозреваемому, в которой находились пластиковые банки с наркотическими веществами общим весом порядка 1 кг, включая 0,5 кг кокаина и свыше 400 граммов экстази. Отмечается, что это более 3 тысяч разовых доз.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы от 5 лет до пожизненного заключения, с конфискацией имущества.