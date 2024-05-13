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Павлодарец совершил "безрассудный поступок" и попал на видео

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Мужчину задержали в Павлодаре
Задержанный. Кадр из видео: polisia.kz

24-летнего парня задержали по подозрению в продаже мелких партий наркотиков, которые распространялись через тайники на территории Павлодара, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодаре по улице Естая оперативники провели операцию, в результате которой свыше двух граммов синтетических наркотиков не дошли до потенциальных потребителей.

"Как установлено, 24-летний мужчина в поисках "легких" денег устроился в интернет-магазин курьером-закладчиком наркотических средств. Злоумышленник фасовал крупные партии наркотиков на более мелкие дозы. Затем дилер оставлял их в тайниках в различных частях Павлодара", - пояснили в МВД.

Для установления личности подозреваемого и схемы его деятельности полицейскими был проведен целый комплекс оперативных мероприятий, в результате чего "предприимчивый" молодой человек был задержан.

"Карьера у закладчика оказалась недолгой, за безрассудный поступок молодому человеку грозит серьезное наказание", - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

По данному факту проводится досудебное расследование о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке, пересылке либо сбыте наркотических средств или психотропных веществ. Подозреваемый содержится под стражей.

Отметим, что по ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

Ранее в Таразе изъяли около 42 кг наркотиков. Особо крупную партию запрещенных веществ нашли в квартире у 58-летней женщины. Подозреваемая в их распространении призналась, что хотела подсадить на них своих родственников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099423-pavlodarec-sovershil-bezrassudnyy-postupok-i-popal-na-video/

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