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Эзотерика

17 случаев мошенничества: в Турции задержали казахстанку, подозреваемую в обмане с продажей авто

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Подозреваемая
Подозреваемая. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Турции задержали гражданку Казахстана, подозреваемую в мошенничестве на крупную сумму. На данный момент полиция расследует 17 фактов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"По запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана в Турции задержана и депортирована разыскиваемая за совершение мошенничества", – говорится в новостном Telegram-канале МВД Polisia.kz.

Женщину подозревают в обмане граждан на крупную сумму в группе лиц по предварительному сговору. При этом объявления о продаже автомобилей были размещены на одном из популярных сайтов.

Сейчас полиция расследует 17 случаев мошенничества. Задержанную водворили в изолятор временного содержания в Алматы.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
  • либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2069694-17-sluchaev-moshennichestva-v-turtsii-zaderzhali-kazahstanku-podozrevaemuyu-v-obmane-s-prodazhey-avto/

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