17 случаев мошенничества: в Турции задержали казахстанку, подозреваемую в обмане с продажей авто

В Турции задержали гражданку Казахстана, подозреваемую в мошенничестве на крупную сумму. На данный момент полиция расследует 17 фактов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"По запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана в Турции задержана и депортирована разыскиваемая за совершение мошенничества", – говорится в новостном Telegram-канале МВД Polisia.kz.

Женщину подозревают в обмане граждан на крупную сумму в группе лиц по предварительному сговору. При этом объявления о продаже автомобилей были размещены на одном из популярных сайтов.

Сейчас полиция расследует 17 случаев мошенничества. Задержанную водворили в изолятор временного содержания в Алматы.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается: