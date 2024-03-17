17 случаев мошенничества: в Турции задержали казахстанку, подозреваемую в обмане с продажей авто
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В Турции задержали гражданку Казахстана, подозреваемую в мошенничестве на крупную сумму. На данный момент полиция расследует 17 фактов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
"По запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана в Турции задержана и депортирована разыскиваемая за совершение мошенничества", – говорится в новостном Telegram-канале МВД Polisia.kz.
Женщину подозревают в обмане граждан на крупную сумму в группе лиц по предварительному сговору. При этом объявления о продаже автомобилей были размещены на одном из популярных сайтов.
Сейчас полиция расследует 17 случаев мошенничества. Задержанную водворили в изолятор временного содержания в Алматы.
Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
- либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2069694-17-sluchaev-moshennichestva-v-turtsii-zaderzhali-kazahstanku-podozrevaemuyu-v-obmane-s-prodazhey-avto/