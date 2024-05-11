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"Было оружие": спецподразделение "Арлан" направили на задержание подозреваемого

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Задержание в Жезказгане
Задержание. Кадр из видео: instagram.com/policeofulytau

В Жезказгане полицейские задержали водителя легкового автомобиля. При этом было задействовано спецподразделение "Арлан", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Ұлытау.

По данным официальной страницы ведомства в Instagram, водитель грубо нарушил правила дорожного движения. При этом он пытался скрыться, не подчиняясь законным требованиям полицейских.

"Обратившись на канал 102 УП Жезказгана, житель города сообщил, что у водителя было оружие. Офицеры Центра оперативного управления направили на задержание подозреваемого патрульную полицию и спецподразделение "Арлан". Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан", - пояснили в ДП области Ұлытау.

По данному факту проводится расследование, результаты которого не оглашаются в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в Актобе на видео попало преследование полицейскими угнанного автомобиля, которое закончилось аварией. В ДП региона отметили, что на проспекте Абулхаир хана подозреваемый не вписался в поворот, машина опрокинулась и совершила столкновение с Mitsubishi. Мужчину в алкогольном опьянении доставили в отдел полиции.

Также в Актобе при погоне за подозреваемыми в грабеже случилось дорожно-транспортное происшествие - полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем Nissan. Подозреваемого тоже удалось задержать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2098691-bylo-oruzhie-specpodrazdelenie-arlan-napravili-na-zaderzhanie-podozrevaemogo/

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