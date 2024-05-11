Самый большой зал суда не вместил всех потерпевших по нашумевшему делу в Актобе

В Актобе начался суд по нашумевшему делу обманутых пайщиков. Речь идет о скандально известном жилищно-строительном кооперативе Sаfina. При этом потерпевших так много, что всем в зале не хватило места, передает КТК.

Директора компании и его компаньона подозревают в крупном мошенничестве. Они обещали клиентам построить пять домов в различных частях города, но оставили почти 500 человек ни с чем.

"Много схем. Земля - одного человека, строили вообще другие. А деньги - наши, пайщиков, пятисот семей. Вообще, очень большое непонятие. И когда все это решится и решится ли вообще", - говорит потерпевший Бакытжан Байменов.

Учитывая количество потерпевших, в суде выбрали самый большой зал для заседаний. Но и он не вместил всех желающих. Часть обманутых пайщиков так и не смогла попасть на слушание.

Обвиняемые запретили снимать себя на камеру. Выяснилось, что даже земли, на которых возводились дома, принадлежат другим лицам. Ущерб оценивается в 2,5 млрд тенге.

"С целью получения денежных средств за максимально короткий период Жарасканов убедил доверчивых граждан в том, что для завершения строительства ему и Каримову необходимы дополнительные деньги.

В этой связи с декабря 22-го года по июнь 23-го года в целях сбора дополнительных денег с пайщиков Жарасканов и Каримов, во исполнение своего задуманного преступного умысла, заключили несоответствующие типовой форме, придуманные самим Жараскановым двусторонние соглашения", - озвучила обвинение старший прокурор отдела прокуратуры Актобе Салтанат Байжанова.

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что дольщики из Актобе уже четыре года не могут добиться окончания строительства своих домов. На тот момент стало известно, что больше 200 человек вложили деньги в ЖСК Sаfina. Планировалось возвести четыре многоэтажки. Но строительство заморозилось. Хотя люди вносили как минимум по 9 миллионов тенге.

Самого директора фирмы арестовали по подозрению в мошенничестве. Следом задержали еще и инвестора, который должен был окончить строительство. Актюбинцы жаловались на то, что дело никак не дойдет до суда.

Также в конце января сообщалось об актюбинцах, которые лишь спустя три года узнали, что купленные ими квартиры им не принадлежат. Объявился настоящий собственник, который стал угрожать выселением или требовал вновь выкупить квартиры, но уже по цене в два раза дороже.