"Сделал все, как сказали": павлодарец ответил на звонок и потерял более 4 млн тенге

Пенсионер из Павлодара поверил звонку от лжесотрудников банка и сделал все, как ему велели по телефону. В итоге мужчина потерял более 4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, павлодарцу позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка.

"Злоумышленники рассказали пенсионеру, что кто-то хочет оформить на него банковский заем. По словам звонивших, для того, чтобы аннулировать заявку, необходимо подать заявки в два других банка. Доверчивый павлодарец сделал все, как сказали звонившие", - пояснили в ДП Павлодарской области.

В итоге мужчина оформил на себя кредиты в двух банках на общую сумму 4 201 198 тенге и перевел эти деньги на счет, который указали позвонившие.

По факту мошенничества начато досудебное расследование. Ведутся следственные мероприятия по установлению личности подозреваемого.

"Несмотря на многочисленные предупреждения, граждане продолжают доверять звонящим неизвестным лицам. Чаще жертвами мошенников становятся лица преклонного возраста", - отметили в ДП региона.

Ранее по WhatsApp злоумышленники, якобы для аннулирования кредита, уговорили жителя Актюбинской области установить специальную программу на телефон. С помощью этой программы удаленного доступа они оформили на мужчину кредиты на сумму более 10 млн тенге.

А в Кызылорде 5 млн тенге выманил лжесотрудник банка по телефону у доверчивой жительницы города. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в мошенничестве.