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Срочник сбежал с оружием из воинской части в Атырау: возбуждено уголовное дело

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Солдат в форме сидит на стуле
Солдат. Иллюстративное фото: pexels.com

Уголовное дело возбудили в отношении солдата срочной службы, который сбежал из воинской части с оружием в Атырау, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

"По факту оставления места службы с оружием в отношении военнослужащего срочной службы Западным РВСУ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - гласит ответ представителя пресс-службы департамента полиции Атырауской области.

Напомним, в Атырауском гарнизоне сообщили, что сегодня, 8 мая, был зарегистрирован факт кратковременной самовольной отлучки срочника с закрепленным оружием.

Сбежавшего пытались задержать сами сотрудники войсковой части, а также полиция. Но после того, как тот начал стрельбу, пришлось привлечь спецподразделение "Арлан" и КНБ.

Добавим, в июле прошлого года сын депутата Даулета Турлыханова сбежал из воинской части в Алматинской области. В Министерстве обороны сообщили тогда о начале служебного расследования.

Позже его разыскали и арестовали на 15 суток.

В апреле в Сети появилось видео, где двое человек жестко задерживают призывника в Актобе. Ситуацию объяснили в департаменте по делам обороны Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2097626-srochnik-sbezhal-s-oruzhiem-iz-voinskoy-chasti-v-atyrau-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/

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