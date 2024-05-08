Срочник сбежал с оружием из воинской части в Атырау: возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили в отношении солдата срочной службы, который сбежал из воинской части с оружием в Атырау, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

"По факту оставления места службы с оружием в отношении военнослужащего срочной службы Западным РВСУ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - гласит ответ представителя пресс-службы департамента полиции Атырауской области.

Напомним, в Атырауском гарнизоне сообщили, что сегодня, 8 мая, был зарегистрирован факт кратковременной самовольной отлучки срочника с закрепленным оружием.

Сбежавшего пытались задержать сами сотрудники войсковой части, а также полиция. Но после того, как тот начал стрельбу, пришлось привлечь спецподразделение "Арлан" и КНБ.

Добавим, в июле прошлого года сын депутата Даулета Турлыханова сбежал из воинской части в Алматинской области. В Министерстве обороны сообщили тогда о начале служебного расследования.

Позже его разыскали и арестовали на 15 суток.

В апреле в Сети появилось видео, где двое человек жестко задерживают призывника в Актобе. Ситуацию объяснили в департаменте по делам обороны Актюбинской области.