"Одну бесстыжую вещь делал": казахстанка ответила на звонок по видеосвязи и пожалела

По словам жительницы Экибастуза, ей по видеосвязи позвонил неизвестный и принялся заниматься онанизмом. Женщина предупредила других и призвала быть осторожными, передает корреспондент NUR.KZ.

Информацию о неприятном инциденте разместили в паблике с жалобами экибастузцев в Instagram.

Автор сообщения указала, что звонок по видеосвязи от мужчины поступил ей 28 февраля утром. Несмотря на то, что человек оказался ей неизвестным, она решила ответить.

"Позвонил на видеозвонок. Он со своей частью тела одну бесстыжую вещь делал. Скрин фото лица сделала. Пусть будут осторожны девочки, девушки и женщины при звонке с чужого номера! Неизвестно, что будет по ту сторону экрана. А если бы мой ребенок, девочка у меня, подняла трубку, даже страшно представить", - написала женщина в Instagram.

При этом пользователи Сети принялись иронизировать над ситуацией, указывая, что принимать видеозвонок с незнакомых номеров - плохое решение.

В ДП Павлодарской области сообщили, что с заявлением о возмутительном видеозвонке к ним никто не обращался.

А в Астане мужчина пробежался голышом по торгово-развлекательному центру и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Он был остановлен сотрудниками службы безопасности. Патрульные полицейские установили его личность и передали медицинским работникам.

Ранее в Павлодаре некая девушка напугала ребенка, пребывая на улице полностью нагой. На нее пожаловалась горожанка. Правоохранители установили личность девушки и составили на нее административный протокол.

До этого в Сети появилось видео с голым мужчиной, замеченным на улице в Таразе. За ним бежали полицейские. Как сообщили в ДП, гражданин был был привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.