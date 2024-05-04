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Гибель промальпинистов: приговор вынесли руководителю фирмы в Астане

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Судья зачитывает приговор
Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане вынесли приговор подрядчику ИП, который фигурировал в деле о гибели трех промышленных альпинистов в октябре прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

В Астане вынесли приговор подрядчику ИП, гражданину Ш., по делу о гибели промышленных альпинистов, которые сорвались с высоты. Трагедия произошла в октябре прошлого года.

Гражданина Ш. обвиняли в нарушении правил безопасности ведения строительных работ, повлекших по неосторожности смерть трех лиц и причинение тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 277 УК), сообщается в Telegram-канале столичных судов.

К слову, его задержали в ноябре прошлого года.

Отмечается, что подсудимый был ответственным за обеспечение безопасных условий. Однако при этом он не проверил состояние и исправность несущего троса, не определил способы страховки и точки закрепления страховочных тросов промальпинистов.

В результате трое человек погибли, еще одному причинен тяжкий вред здоровью.

На суде подсудимый вину не признал. Прокурор просил назначить ему 4 года лишения свободы.

Смягчающими уголовную ответственность обстоятельствами суд признал наличие у мужчины малолетнего ребенка. Отягчающих не установлено.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалистов и экспертов, очными ставками, протоколами осмотра место происшествия, заключениями экспертиз и актом специального расследования несчастного случая.

Так, гражданина Ш. признали виновным и осудили на 4 года лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в сфере строительно-монтажных работ на 3 года.

Кроме того, его обязали выплатить по 5 млн тенге и 10 млн тенге в пользу потерпевших за моральный вред.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, в марте суд в Астане подтвердил вину работодателей в данном деле.

Согласно части 3 статьи 277 УК РК, нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2096225-gibel-promalpinistov-prigovor-vynesli-rukovoditelyu-firmy-v-astane/

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