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Начальники лишились постов после массовой драки бойцов СОБР на юге Казахстана

Опубликовано:

Отряд специального назначения
Спецназ. Фото: gov.kz

В Казнете появилась информация о массовой драке между сотрудниками СОБР в Кызылординской области. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

В Сети со ссылкой на "некоторые источники" сообщается, что несколько сотрудников после инцидента были уволены из местной полиции.

"Произошла эпическая массовая драка из-за возможной дедовщины", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Об инциденте рассказали в пресс-службе ДП Кызылординской области. Там отметили, что он имел место в прошлом году.

"В 2023 году между несколькими сотрудниками СОБР ДП Кызылординской области произошел конфликт", - подтвердили в ведомстве.

По данному факту было проведено служебное расследование.

"Виновные лица уволены из ОВД по отрицательным мотивам, а непосредственные руководители освобождены от занимаемых должностей", - рассказали в ДП региона.

Ранее в Шымкенте инспектор СОБР услышал крик о помощи в темном переулке. Прибежав к месту происшествия, он обнаружил девушку, на которую напал неизвестный. Благодаря высокой спецподготовке боец сбил преступника с ног, применив навыки рукопашного боя, а после вызвал оперативную группу.

А в Алматы существует женский взвод СОБР. Сотрудницы наравне с мужчинами выезжают на задержания преступников, сдерживают беспорядки, а в свободное время уделяют большое внимание боевой и спортивной подготовке. При этом женский взвод СОБР ориентирован на работу с женщинами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2096012-nachalniki-lishilis-postov-posle-massovoy-draki-boycov-sobr-na-yuge-kazahstana/

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