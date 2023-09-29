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Женская работа: как готовят женщин-бойцов в СОБР Алматы (фото)

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Тренировка по стрельбе
Тренировка по стрельбе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несведущим людям может показаться, что женщинам-полицейским достается лишь спокойная работа, не связанная с риском и опасностью. Однако в ДП Алматы существует женский взвод СОБР, передает NUR.KZ.

Взвод практически наравне с мужчинами выезжает на задержания преступников, сдерживает беспорядки, а в свободное время уделяет большое внимание боевой и спортивной подготовке.

Корреспондент NUR.KZ
Корреспондент NUR.KZ. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Корреспонденту NUR.KZ удалось примерить на себе не только стандартную форму СОБР-овцев, но и попробовать часть того, что является повседневной жизнью отряда. А заодно и надеть экипировку весом 6 кг, которая предназначена для защиты от ударов палками, арматурой и просто кулаками.

Комплект для защиты
Комплект для защиты. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Такой комплект защищает практически все важные органы и суставы сотрудника. Но самой тяжелой является каска, хоть она и весит меньше всего комплекта, но толстое забрало утяжеляет всю конструкцию.

Эту экипировку надевают при усиленном варианте несения службы, к примеру, во время январских беспорядков полицейские были обмундированы именно так.

Комплект для защиты
Комплект надевают для защиты от ударов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сотрудники, как правило, помогают друг другу в одевании, ведь самостоятельно, на мой субъективный взгляд, с этим не справиться. Более того, СОБР – на то и отряд быстрого реагирования, чтобы делать все оперативно, а потому нужно в короткий срок надеть на себя всю защиту.

Правда, защита требуется не всегда – иногда достаточно простого бронежилета, который, кстати, тоже легкостью не отличается. А ведь полицейские, к тому же вооружены.

Бронежилет необходим при выполнении заданий
Бронежилет необходим при выполнении заданий. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впрочем, сотрудники женского отряда непостоянно задействованы на задержаниях или тех или иных мероприятиях. Их также привлекают на охрану порядка на различных мероприятиях. А по сигналу "Тревога" нужно в считанное время прибыть в точку сбора в полном боевом снаряжении и быть готовыми выполнить поставленную задачу.

Их рабочий день начинается в 7 часов утра, а в "свободное" время в течение дня они успевают пройти разного рода подготовку: тактическую подготовку, спортивные тренировки, стрельба из разных видов оружия.

Тренировка по стрельбе
Тренировка по стрельбе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К примеру, ежедневно проводятся тренировки по стрельбе из автомата и пистолета.

Тренировка по стрельбе
Тренировка по стрельбе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К тому же, практически все сотрудники и сотрудницы имеют тот или иной спортивный разряд, являются кандидатами в мастера спорта или мастерами спорта, прекрасно владеют боевыми приемами.

В теплое время года для девушек проводят марш-броски на природе, например, на Медеу. Но если поступает задание, немедленно нужно отправляться на его выполнение.

Тренировки по боксу
Тренировки по боксу. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Командиром женского взвода является майор полиции Елена Зименкова. Она в полицию пришла 17 лет назад, пройдя обучение в Академии МВД, а затем – службу следователем, криминалистом.

"Мне всегда нравилась работа в полиции, когда я была маленькой, то сказала маме, что пойду в органы. Мама не восприняла всерьез, а отец хотел, чтобы я была военной. Тем не менее, я выросла с этой целью и нигде, кроме полиции, себя не вижу", – делится Елена.

Елена Зименкова
Елена Зименкова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Любимым моментом в работе она называет задержание преступников, ведь это – целый ряд подготовительных процессов, когда человек и не подозревает, что его правонарушения раскрыты и теперь его ждет незавидная участь.

В целом, женский взвод СОБРа ориентирован на работу с женщинами, но если происходит массовое мероприятие, то выбирать задержанных по полу уже не приходится. Но даже в такие моменты прекрасная половина отряда получает комплименты, даже несмотря на то, что лица их скрыты. Причем приятные слова говорят не только мужчины, но и женщины.

Сотрудница СОБР
Сотрудница СОБР. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом у многих сотрудниц есть семьи, которые уже смирились с тем, что их жены, мамы и дочери готовы при первом же требовании оставить домашние дела и отправиться беречь покой граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038571-zhenskaya-rabota-kak-gotovyat-zhenschin-boytsov-v-sobr-almaty-foto/

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