Сотрудник СОБР побежал на крик и обнаружил плачущую девушку в Шымкенте

Инспектор СОБР услышал крик о помощи в темном переулке в Шымкенте и побежал к месту происшествия. Оказалось, что здесь на девушку напал неизвестный, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, около 19.00 часов вечера инспектор СОБР Усен Сиязбекулы возвращался домой после работы, как вдруг услышал крик о помощи.

Полицейский сразу остановил машину и побежал к месту. В темном проулке он обнаружил девушку, которая в слезах пыталась вырваться из рук неизвестного мужчины.

"Злоумышленник силой отобрал смартфон у жертвы, а, заметив Усена, резко бросился в бега. СОБРовец побежал за ним и догнал уже примерно через 30 метров. Благодаря высокой спецподготовке он сбил преступника с ног, применив навыки рукопашного боя, и вызвал оперативную группу Туранского РУП", - рассказали в МВД.

Задержанного взяли под стражу. Потерпевшей вернули телефон. Серьезных телесных повреждений она не получила. Мать девушки выразила благодарность Усену Сиязбекулы.

"На мою дочь было совершено нападение с целью ограбления. Благодаря оперативной помощи сотрудника смогли поймать преступника. Очень горжусь тем, что у нас есть такие полицейские, мы можем спать спокойно", - сказала жительница Шымкента.

Наказание за грабеж в Казахстане

Согласно ст.191 УК РК:

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Грабеж, совершенный:

1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;

2) исключен;

3) группой лиц по предварительному сговору;

4) исключен, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Грабеж, совершенный:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.