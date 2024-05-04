Казахстанец 18 лет скрывал второе гражданство

Житель Павлодарской области в 2006 году получил гражданство другой страны, но не отказался от казахстанского. За это ему выписали штраф на крупную сумму, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Республике Казахстан неприемлемо двойное гражданство, то есть иностранный гражданин не может являться одновременно гражданином нашей страны и другого государства.

"Только с начала года в Павлодарской области зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан в отношении 463 лиц, из которых 457 самостоятельно сообщили о наличии гражданства другого государства", - рассказал начальник миграционной службы ДП Павлодарской области Даулет Искаков.

За использование казахстанских документов лицами, имеющими гражданство другого государства, выявлены три гражданина, еще 11 нарушителей привлечены к ответственности за несообщение о приобретении гражданства другого государства в установленные сроки.

"Полицией установлен житель Экибастуза, который, будучи гражданином нашей страны, в 2006 году принял гражданство соседнего государства и получил паспорт, при этом, скрыв это, продолжал пользоваться казахстанскими документами", - сообщили в МВД.

За данное нарушение гражданина привлекли к административной ответственности и подвергли штрафу на сумму 369 200 тенге.

Ранее полицейские выявили семейную пару россиян, нарушившую казахстанское законодательство о гражданстве. За это их выдворили за пределы страны. Также стражи порядка изъяли у супругов удостоверения личности и паспорта граждан Казахстана.

А в Кызылорде полиция оштрафовала гражданку России за двойное гражданство. За правонарушение женщина должна выплатить более полумиллиона тенге.

За двойное гражданство выдворили из Казахстана гражданина Турции. Факт выявили пограничники, когда он направлялся в Кыргызстан. Мужчина свою вину признал и объяснил, что не знал о необходимости сообщить об утрате казахстанского паспорта.