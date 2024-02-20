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Крупный штраф выплатит женщина в Кызылорде за двойное гражданство

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Плачущая женщина
Расстроенная женщина. Иллюстративное фото: AaronAmat / Getty Images

В Кызылорде полиция оштрафовала гражданку России за двойное гражданство. За правонарушение женщина выплатит более полумиллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с начала года за нарушение миграционного законодательства Казахстана по Кызылординской области к административной ответственности привлекли 78 иностранных граждан, в том числе по решению суда за пределы страны выдворили шесть человек.

Так, сотрудники отдела миграции УП Кызылорды в ходе проверки выявили женщину, нарушившую законодательство Республики Казахстан о гражданстве.

В отношении 40-летней гражданки России составили административный протокол по несообщению о факте получения иностранного гражданства в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

"Решением суда данная гражданка привлечена к ответственности, на нее наложен административный штраф в размере более 500 тысяч тенге", - сообщили в МВД.

Отметим, что по ст.496 КоАП РК несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

В начале февраля сообщалось, что полицейские выявили семейную пару россиян, нарушившую казахстанское законодательство о гражданстве. Супруги в августе 2022 года приобрели российское гражданство, не сообщив об этом в органы внутренних дел или заграничные учреждения Казахстана. За это правонарушение их выдворили за пределы страны.

Ранее по решению суда за двойное гражданство россиянина также выдворили за пределы Казахстана. У него изъяли казахстанский паспорт. 33-летний житель Семея в июле прошлого года приобрел гражданство Российской Федерации, однако умолчал об этом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062020-krupnyy-shtraf-vyplatit-zhenschina-v-kyzylorde-za-dvoynoe-grazhdanstvo/

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