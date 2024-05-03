Полиция Шымкента опровергла информацию об изнасиловании и убийстве 4-летней девочки

В Сети появилась информация о том, что в Шымкенте якобы изнасиловали и убили 4-летнюю девочку. Комментарий по этому поводу дали в городском департаменте полиции, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, информация об изнасиловании 4-летней девочки в Шымкенте не соответствует действительности.

Департамент полиции предупредил, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная и административная ответственность.

"Просим граждан доверять только официальным источникам информации", - предостерегли в ведомстве.

Напомним, также ранее появилась информация о том, что в Туркестанской области отца заподозрили в изнасиловании дочери, которая в результате забеременела. По заявлению матери возбудили уголовное дело. Девочку поместили в кризисный центр.

Кроме того, в Сети опубликовали информацию, что 16-летний подросток изнасиловал 6-летнюю девочку в Кызылорде. Потерпевшая оказалась в больнице, а подозреваемого задержали. В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело, ведется расследование.