Информацию о беременности девочки от отца прокомментировали в ДП Туркестанской области

В Сети распространилась информация о том, что в Туркестанской области отца заподозрили в изнасиловании дочери, которая в результате забеременела. Ситуацию прокомментировали в ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, по заявлению матери возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый арестован. Назначены экспертизы", - рассказали в ДП Туркестанской области.

Выясняются все обстоятельства.

"Несовершеннолетняя помещена в кризисный центр и ей оказывается соответствующая помощь", - отметили в ведомстве.

Ход расследования находится на контроле руководства ДП Туркестанской области.

Отметим, что по ст.122 УК РК половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Те же деяния, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, родителем, отчимом, мачехой, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по его воспитанию, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.