Жители ВКО перегородили бревнами дорогу (видео)

Нетрезвые жители города Алтай решили пошутить и загородили бревном и ветками автодорогу. Нарушителей привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в Алтае ранним утром. В связи с этим трафик на дороге был низким и, как понятно из видео, перекрытие значительных проблем с движением транспорта не вызвало.

"Двое местных жителей 20 и 18 лет, забавы ради, выволокли на проезжую часть засохшие ветки и бревно. При устном опросе они пояснили, что решили так пошутить", - пояснили в ДП региона.

Молодые люди были освидетельствованы. Установлено, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

За хулиганство нарушителей порядка привлекли к ответственности.

Ранее в Шымкенте мужчина за рулем Toyota Alphard протаранил светофор и, сдавая назад, столкнулся с другой машиной. При задержании он оправдывался тем, что выпил кумыс. В итоге у него установили среднюю степень опьянения.

А в Павлодаре водитель, оказавшись на медосвидетельствовании, перед тестом предупредил, что "40 минут целовался с пьяной девушкой". Таким образом мужчина пытался объяснить возможное наличие алкоголя в организме. Экспертиза подтвердила, что водитель был пьян.

Курьезный случай произошел ранее в Костанайской области, где патрульные остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили пьяного мужчину. Он пытался притвориться пассажиром, хоть больше никого в машине не было.