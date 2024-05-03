"Задушил со спины и ушел. Это видела дочь": актюбинца подозревают в убийстве бывшей жены

Жителя Актюбинской области подозревают в том, что он расправился с бывшей женой на глазах у маленьких детей. Женщина жила с тремя детьми в поселке Саркул, передает Первый канал "Евразия".

Резонансная история произошла в ночь на 1 февраля, но только сейчас родные погибшей предали ее огласке. Предположительно, бывший муж приехал в поселок из Актобе на такси. Его экс-супруга Айбану была в это время на кухне.

"Он задушил ее со спины, а потом ушел. Это видела шестилетняя внучка. А потом звонил дочери и спрашивал: "Где мама твоя?" Дочка сказала: "Она лежит, не встает". А он им: "Идите домой к тете". Дети плачут, постоянно спрашивают, когда мама придет. Мы хотим только одного - чтобы он получил справедливое наказание", - рассказала бабушка погибшей Кунимай Достай.

По словам близких Айбану, за четыре года брака скандалы у пары были часто, особенно на бытовой почве, и каждый раз родственники советовали женщине потерпеть.

Следствие по факту убийства уже завершили. Дело направлено в суд, а подозреваемый находится под стражей. Главное судебное разбирательство назначено на 6 мая.

Отметим, что по ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что в Караганде мужчину подозревают в убийстве бывшей супруги на глазах у двоих детей. Его водворили в изолятор временного содержания. По данным полиции, супруги были в разводе, но проживали вместе.

В отношении полицейских, которые в вечер убийства выезжали домой к семье по вызову детей погибшей, начали служебное расследование. На момент их приезда, по словам родных, женщина была жива, но жаловалась на угрозы со стороны бывшего мужа и просила оградить ее от него.

Позже мать погибшей сообщила, что ее дочери было нанесено три ножевых удара.