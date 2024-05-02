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Экс-аким Сатпаева, осужденный за взятку, пытался обжаловать приговор

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Шапагат Аубакиров
Шапагат Аубакиров. Фото: gov.kz

Бывший аким Сатпаева, осужденный за взятку в 10 млн тенге от предпринимателя, попытался обжаловать приговор суда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда области Ұлытау.

"Постановлением апелляционной судебной коллегии областного суда данный приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного Әубәкір Ш., его защитника-адвоката и апелляционное ходатайство прокурора - без удовлетворения", - говорится в сообщении на сайте областного суда.

Напомним, в феврале этого года в Сети появилась информация о задержании акима Сатпаева Шапагата Аубакирова по подозрению в получении взятки. В Антикоре подтвердили, что глава города действительно задержан в рамках досудебного расследования по ч. 2 ст. 366 УК РК (получение взятки). При этом, судя по данным на официальном сайте акимата Сатпаева, градоначальником в этот период являлся Шапагат Аубакиров.

В начале марта дело акима Сатпаева поступило в суд. Сообщалось, что Шапагату Аубакирову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 366 УК РК (получение взятки). Кроме того, по делу проходил второй человек по ч. 2 ст. 367 УК РК (дача взятки).

Позже стали известны детали дела. По материалам суда, в феврале 2024 года Аубакиров, будучи акимом города, получил взятку в сумме 10 млн тенге от предпринимателя, осуществляющего работы по содержанию дорог в Сатпаеве, за оказание содействия в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации.

В итоге бывшего акима Сатпаева приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094359-eks-akim-satpaeva-osuzhdennyy-za-vzyatku-pytalsya-obzhalovat-prigovor/

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