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Эзотерика

Пьяный дебош в поезде обернулся для жителя Атырауской области реальным сроком

Опубликовано:

Подозреваемый
Подозреваемый. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За пьяный дебош в поезде, нарушение общественного порядка и оскорбление полицейских житель Атырауской области по итогу получил реальный тюремный срок, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кандыагаш с пассажирского поезда сообщением "Астана-Атырау" был снят 29-летний житель Атырауской области.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал покой пассажиров и общественный порядок. При доставлении в комнату полиции для выяснения обстоятельств мужчина вел себя агрессивно и беспричинно нецензурно выражался в адрес представителей власти. Кроме того, правонарушитель не подчинялся законным требованиям и нанес телесные повреждения сотрудникам полиции", — говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось также, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.

В итоге в отношении задержанного было проведено досудебное расследование по фактам оскорбления и угрозы или насильственных действий в отношении представителя власти.

"Приговором Мугалжарского районного суда Актюбинской области мужчину признали виновным в совершении указанных уголовных правонарушений и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев", — отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что сотрудники полиции являются представителями власти. И за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, предусмотрена административная и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Напомним, ранее жители Северо-Казахстанской области получили реальные сроки за групповое нападение на полицейских. Одного из них отправили в колонию на 3,5 года, двух других — на 3 года.

В Астане мужчина обматерил полицейского, порвал его форму и ударил по лицу. По данному факту было начато досудебное расследование по статье "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".

Также ранее жителя Восточно-Казахстанской области приговорили к 6 годам лишения свободы за нападение на полицейского.

Как рассказали в ДП региона, в отдел полиции Зайсанского района с заявлением на гражданского супруга обратилась сельчанка. По словам женщины, мужчина применил против нее физическую силу. К слову, 29-летний сожитель потерпевшей был ранее судим. Когда полицейский прибыл на место происшествия, дебошир оказал сопротивление и набросился на служителя закона, ударив его три раза деревянной палкой по спине и один раз по голове. Участковому был нанесен средний вред здоровью.

Также нападение на стража порядка произошло в Шымкенте — на прибывшего по вызову о семейном скандале сотрудника кинулся с кухонным ножом хозяин дома. Он нанес телесные повреждения правоохранителю, задев шею и руки. На мужчину завели уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094038-pyanyy-debosh-v-poezde-obernulsya-dlya-zhitelya-atyrauskoy-oblasti-realnym-srokom/

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