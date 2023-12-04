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Жители СКО получили реальные сроки за групповое нападение на полицейских

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Мужчина в наручниках заходит в камеру
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Don Mason/Getty Images

Жители Северо-Казахстанской области получили реальные сроки за групповое нападение на полицейских. Одного из них отправили в колонию на 3,5 года, двух других - на 3 года, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в марте этого года трое жителей Мамлютки возрастом 21, 28 и 39 лет распивали спиртное во дворе многоэтажки.

Компания привлекла внимание двух участковых, которые несли службу по охране общественного порядка.

Полицейские сообщили нетрезвым мужчинам, что они совершают административное правонарушение. Те в ответ повели себя агрессивно и набросились на представителей власти с кулаками.

Для того, чтобы остановить нападавших, один из участковых был вынужден применить травматическое оружие, выстрелив в воздух. Нарушители были задержаны.

Следствие и суд длились полгода. В сентябре был оглашен приговор. Суд приговорил жителей Мамлютки к реальным срокам. Старший из обвиняемых получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы, двое других - по 3 года.

Напомним, ранее жителя Восточно-Казахстанской области приговорили к 6 годам лишения свободы за нападение на полицейского.

Как рассказали в ДП региона, в отдел полиции Зайсанского района с заявлением на гражданского супруга обратилась сельчанка.

По словам женщины, мужчина применил против нее физическую силу. К слову, 29-летний сожитель потерпевшей был ранее судим. Когда полицейский прибыл на место происшествия, дебошир оказал сопротивление и набросился на служителя закона, ударив его три раза деревянной палкой по спине и один раз по голове. Участковому был нанесен средний вред здоровью.

Также нападение на стража порядка произошло в Шымкенте - на прибывшего по вызову о семейном скандале сотрудника кинулся с кухонным ножом хозяин дома. Он нанес телесные повреждения правоохранителю, задев шею и руки. На мужчину возбудили уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049070-zhiteli-sko-poluchili-realnye-sroki-za-gruppovoe-napadenie-na-politseyskih/

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