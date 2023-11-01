Житель ВКО напал на полицейского с палкой и получил срок

Жителя Восточно-Казахстанской области приговорили к 6 годам лишения свободы за нападение на полицейского с палкой, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент полиции.

Как сообщили в пресс-службе ДП ВКО, ранее в отдел полиции Зайсанского района области с заявлением на гражданского супруга обратилась сельчанка. По словам женщины, мужчина применил против нее физическую силу. На место прибыл сотрудник полиции.

К слову, 29-летний гражданский супруг потерпевшей был ранее судим. Когда полицейский прибыл на место происшествия, он оказал сопротивление.

"Требование полицейского прекратить противоправные действия нетрезвый сельчанин проигнорировал, после напоминания об ответственности за неповиновение мужчина набросился на служителя закона, ударив его три раза деревянной палкой по спине и один раз по голове", – сообщается в Instagram-профиле ДП ВКО.

Участковому был нанесен средний вред здоровью. Данный факт внесли в ЕРДР по части 5 статьи 380 УК РК "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".

В ходе расследования вина мужчины была полностью доказана – Зайсанский районный суд приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Согласно части 5 статьи 380 УК РК, угроза или насильственные действия в отношении представителя власти наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.