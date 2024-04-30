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Выбросил ребенка из окна в Шымкенте: дядю погибшего малыша не стали отправлять в колонию

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Мужчина возле окна
Мужчина возле окна. Иллюстративное фото: pexels.com

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента вынесено постановление в отношении местного жителя, совершившего умышленное убийство малолетнего ребенка в состоянии невменяемости, передает NUR.KZ со ссылкой на СМУС Шымкента.

Дело по ст.99 ст.3 УК РК (Убийство малолетнего) поступило в суд с ходатайством органа досудебного расследования о применении принудительных мер медицинского характера.

Судом установлено, что 23 ноября 2023 года примерно в 20.00 вечера мужчина, находясь в состоянии невменяемости, в кухне квартиры родной сестры, не стерпев плач малолетнего племянника 2021 года рождения и разозлившись, выкинул малыша через окно 3 этажа.

В результате от полученных тяжких телесных повреждений ребенок скончался.

В связи с тяжелым психическим заболеванием обвиняемого прокурор просил освободить его от уголовной ответственности и назначить ему принудительные меры медицинского характера.

Суд освободил дядю погибшего ребенка от уголовной ответственности и назначил ему принудительные лечение в специализированном медицинском стационаре. Уголовное дело прекращено.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, ранее в ДЧС Шымкента рассказали, что 23 ноября 2023 года к ним поступило сообщение из службы скорой помощи "103" о падении ребенка из окна. Происшествие случилось в Аль-Фарабийском районе по улице Иляева в многоквартирном четырехэтажном жилом доме.

При уточнении информации было установлено, что малыш был сброшен из окна родственником, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Двухлетнего ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. На тот момент дело возбудили по факту покушения на убийство.

Позже соседи рассказали подробности о семье. Также стало известно, что пострадавший скончался в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093678-vybrosil-rebenka-iz-okna-v-shymkente-dyadyu-pogibshego-malysha-ne-stali-otpravlyat-v-koloniyu/

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