Ребенка выбросили из окна в Шымкенте: соседи рассказали подробности

Накануне в Шымкенте из окна квартиры на 4 этаже выбросили двухлетнего малыша Под подозрением - дядя ребенка. Соседи рассказали подробности трагедии, передает Otyrar.kz.

Как рассказали жители многоэтажки журналистам, мальчик - долгожданный ребенок в семье.

"Мама пострадавшего ребенка - очень хорошая женщина. Она, кажется, разведена, живет с детьми и братьями, одна их поднимает. У нее еще один брат есть, у него тоже, кажется, есть диагноз, но он спокойный.

Мы знали, что у этого мужчины, который выбросил ребенка, есть диагноз. Но кто же знал, что такое будет. Мы все в шоке. Сам пострадавший ребенок очень хороший, он - маленький ангел, был очень воспитанным. Мы все за него переживаем",- рассказала соседка Дана Бектаева.

Ребенок сейчас находится в областной детской больнице Туркестанской области. Его экстренно госпитализирован в отделение общей реанимации.

В управлении здравоохранения рассказали, что был экстренно собран консилиум в составе нейрохирурга, абдоминального хирурга, травматолога, реаниматолога.

"Решением консилиума проведено КТ головного мозга, позвоночного столба, органов грудной клетки и брюшной полости. Проведена экстренная операция: диагностическая лапараскопия. Диагноз: ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб легких, ушиб передней брюшной стенки.

На данный момент состояние ребенка расценивается как тяжелое. Проводится интенсивная терапия", - сообщили в управлении здравоохранения Туркестанской области.

В полиции Шымкента сообщили, что возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Задержан 40-летний мужчина, состоящий на учете в психдиспансере. Проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 23 ноября вечером. Ребенка 2021 года рождения выбросили из окна на четвертом этаже.

Отметим, что по ст.99 ч.2 УК РК убийство, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

А в соответствии со ст.24 ч.3 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.