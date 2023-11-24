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Ребенка выбросили из окна четвертого этажа в Шымкенте

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Детская рука на стекле
Ребенок. Иллюстративное фото: Fajrul Islam/Getty Images

Ребенка выбросили из окна четвертого этажа в Шымкенте. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на городской ДЧС.

По информации группы по связям с общественностью ДЧС Шымкента, 23 ноября в 21 час к ним поступило сообщение из службы скорой помощи "103" о падении ребенка из окна.

Происшествие случилось в Аль-Фарабийском районе по улице Иляева в многоквартирном четырехэтажном жилом доме.

"При уточнении информации о происшествии у сотрудников департамента полиции установлено, что ребенок был сброшен из окна 4-го этажа родственником, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ребенок 2021 года рождения госпитализирован в больницу, состояние тяжелое", - рассказали в ведомстве.

Здесь добавили, что обстоятельства происшествия устанавливаются полицейскими.

Напомним, ранее в Павлодаре выпала из окна 8 этажа 14-летняя девочка. Врачи скорой помощи направились на место происшествия по первой категории срочности и доехали за 3 минуты, однако им лишь оставалось констатировать смерть подростка.

А в Актау четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа. Его госпитализировали в детскую больницу. Он находился в коме. Однако позже стало известно, что пострадавший малыш скончался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047435-rebenka-vybrosili-iz-okna-chetvertogo-etazha-v-shymkente/

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