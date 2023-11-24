Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ребенок, которого выбросили из окна, умер в Шымкенте

Опубликовано:

Ребенок босиком на улице
Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

В больнице умер ребенок, которого вчера выбросили из окна квартиры на 4 этаже, передает NUR.KZ со ссылкой на регионального уполномоченного по правам ребенка Жаннета Жазыкбаева.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка Шымкента Жаннета Жазыкбаева на своей странице в Facebook, ребенок поступил в больницу 23 ноября в крайне тяжелом состоянии.

Сегодня в 18:39 главный врач больницы сообщил, что мальчик скончался.

"К сожалению, остановка сердечной деятельности, реанимационные мероприятия без эффекта. Родителей позвали", - написала Жазыкбаева.

Омбудсмен подчеркнула, что это очередной раз, когда из-за недостаточно серьезного отношения взрослых умер ребенок.

Напомним, сегодня стало известно, что 23 ноября в Шымкенте ребенка 2021 года рождения выбросили из окна на четвертом этаже. По подозрению был задержан дядя ребенка, состоящий на учете в психдиспансере.

Соседи семьи рассказали, что мальчик - долгожданный ребенок в семье.

"Мама пострадавшего ребенка - очень хорошая женщина. Она, кажется, разведена, живет с детьми и братьями, одна их поднимает. У нее еще один брат есть, у него тоже, кажется, есть диагноз, но он спокойный. Мы знали, что у этого мужчины, который выбросил ребенка, есть диагноз",- рассказывала соседка.

В полиции Шымкента сообщили, что возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047564-rebenok-kotorogo-vybrosili-iz-okna-umer-v-shymkente/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.