Ребенок, которого выбросили из окна, умер в Шымкенте

В больнице умер ребенок, которого вчера выбросили из окна квартиры на 4 этаже, передает NUR.KZ со ссылкой на регионального уполномоченного по правам ребенка Жаннета Жазыкбаева.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка Шымкента Жаннета Жазыкбаева на своей странице в Facebook, ребенок поступил в больницу 23 ноября в крайне тяжелом состоянии.

Сегодня в 18:39 главный врач больницы сообщил, что мальчик скончался.

"К сожалению, остановка сердечной деятельности, реанимационные мероприятия без эффекта. Родителей позвали", - написала Жазыкбаева.

Омбудсмен подчеркнула, что это очередной раз, когда из-за недостаточно серьезного отношения взрослых умер ребенок.

Напомним, сегодня стало известно, что 23 ноября в Шымкенте ребенка 2021 года рождения выбросили из окна на четвертом этаже. По подозрению был задержан дядя ребенка, состоящий на учете в психдиспансере.

Соседи семьи рассказали, что мальчик - долгожданный ребенок в семье.

"Мама пострадавшего ребенка - очень хорошая женщина. Она, кажется, разведена, живет с детьми и братьями, одна их поднимает. У нее еще один брат есть, у него тоже, кажется, есть диагноз, но он спокойный. Мы знали, что у этого мужчины, который выбросил ребенка, есть диагноз",- рассказывала соседка.

В полиции Шымкента сообщили, что возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Проводятся все необходимые следственные мероприятия.