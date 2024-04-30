КНБ рассказал о приговоре 7 казахстанцам и иностранцу
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Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении 7 граждан Казахстана и 1 иностранца по фактам организации и участия в деятельности религиозно-экстремистской организации, а также пропаганды терроризма, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, следствием установлено, что осужденные распространяли в окружении идеологию, насаждали ненависть к светскому образу жизни и конституционному строю.
В ходе обысков по местам их проживания изъяты значительное количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства.
Трое из осужденных лиц уже были ранее судимы за совершение аналогичных преступлений.
Военным судом Акмолинского гарнизона они приговорены к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет.
2 апреля 2024 года приговор вступил в законную силу.
Напомним, 1 февраля 2024 года КНБ при координации прокуратуры по подозрению в пропаганде терроризма в Шымкенте был задержан житель Туркестанской области. По данным следствия, он планировал переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст.256 УК РК.
А в декабре прошлого года по подозрению в пропаганде терроризма был задержан 18-летний житель Восточно-Казахстанской области. Ранее ему уже объявлялось официальное предостережение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093489-knb-soobshchil-o-prigovore-7-kazahstancam-i-inostrancu/