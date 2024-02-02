Планировал поехать в Сирию: КНБ заявил о задержании религиозного радикала

Сотрудники КНБ сообщили о задержании религиозного радикала - мужчина планировал поехать в Сирию и воевать на стороне террористов, передает NUR.KZ.

1 февраля 2024 года КНБ при координации прокуратуры по подозрению в пропаганде терроризма в Шымкенте задержан житель Туркестанской области.

Кроме того, по материалам следствия, он планировал переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок, добавили в ведомстве.

В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье 256 уголовного кодекса, проводятся следственные действия.

Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит, уточнили в КНБ.

Согласно статье 256 УК РК, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.