Антикор завершил расследование по делу о хищении 862 млн тенге на урановом руднике

Завершено расследование по факту хищения 862 млн тенге при модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении бывшего руководства ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО "НАК "Казатомпром"), директора подрядной организации ТОО "Iri building", а также представителей авторского и технического надзоров.

"Подрядчик подозревается в хищении в 2019-2021 годах 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.

Хищение совершено при пособничестве представителей авторского, технического надзоров и в результате халатности со стороны руководства ТОО "Каратау", - рассказали в Антикоре.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

Фактический собственник ТОО "Iri building" находится в розыске. Другую информацию в ведомстве в соответствии со ст.201 УПК РК не разглашают.

По данным официального сайта "Казатомпрома", ТОО "Каратау" образовано 19 июля 2005 года. Доли участия в уставном капитале товарищества поделены между АО "НАК "Казатомпром" - 50% и компанией "Uranium One Netherlands B.V." - 50%. Местонахождение товарищества: Созакский район, поселок Таукент.

Основным видом деятельности является добыча и переработка урансодержащих руд. Товарищество осуществляет свою производственную деятельность на месторождении "Буденовское", участок № 2.

ТОО "Каратау" - одно из немногих предприятий отрасли, на производстве которого получают готовую продукцию экспортного качества, отвечающую требованиям конечных потребителей и соответствующую нормам международных и корпоративных стандартов.

В Антикоре также напомнили, что в рамках уголовного дела в отношении экс-вице-министра Токтабаева государству возвращено уникальное месторождение "Шевченковское" в Костанайской области с запасами никеля (1,075 млн тонн) и кобальта (585,9 тыс. тонн). Стоимость запасов полезных ископаемых составляет более 5,6 трлн тенге.

Добавим, что бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев был задержан 7 ноября 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. С санкции суда было арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество экс-чиновника и его близких родственников.

Тимур Токтабаев работал в структуре министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начиная с 2011 года. В 2016 году он стал вице-министром ведомства. От этой должности его освободили в декабре 2019 года.