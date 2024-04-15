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Казахстанца, 9 лет разыскиваемого по подозрению в убийстве, задержали из-за кепки

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Подозреваемого в убийстве задержали в Шымкенте
Задержанный в отделении полиции. Кадр из видео: polisia.kz

В Шымкенте подозреваемый в убийстве девятилетней давности привлек внимание участкового тем, что постоянно носил кепку, пытаясь спрятать лицо, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, преступление было совершено в Туркестанской области в марте 2015 года.

"Житель города Арыси в ходе конфликта выстрелил в троих и скрылся с места происшествия. От полученного ранения один из потерпевших скончался в больнице. В апреле того же года его объявили в международный розыск", - проинформировали в МВД.

Установить и задержать подозреваемого удалось участковому Енбекшинского РУП Сакену Акбаеву.

"Знающий каждого жителя своей административной территории инспектор обратил внимание на подозрительного мужчину, который все время ходил в кепке и старался скрыть лицо. Выяснив, что тот недавно устроился в местное СТО по найму, полицейский установил его личность", - рассказали в ведомстве.

Правоохранитель сразу же сообщил информацию следственно-оперативной группе и вместе с коллегами задержал подозреваемого. Сейчас он находится под стражей и скоро будет передан правоохранителям Арыси.

Ранее полицейские Павлодарской области при пересечении границы задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Гражданина соседнего государства подвели нервы: как отметили в МВД, он вел себя странно и постоянно оглядывался.

А в Астане из-за своего подозрительного поведения мужчина попал в поле зрения стражей порядка и при задержании признался, что занимается закладкой наркотиков. В ходе следственных действий были обнаружены 67 свертков с порошкообразным веществом.

В Восточно-Казахстанской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине в подъезде одного из жилых домов Риддера. Молодой человек привлек к себе внимание тем, что очень волновался. Кроме того, на его одежде были заметны пятна крови.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2085152-kazahstantsa-9-let-razyskivaemogo-po-podozreniyu-v-ubiystve-zaderzhali-iz-za-kepki-video/

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