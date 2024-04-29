"Они мне не поверили": мошенники позвонили главе следственного отдела в Актобе

Интернет-мошенники позвонили главе следственного отдела управления полиции Актобе, где расследуют уголовные дела аферистов, но не поверили, что их ищут, передает "Диапазон".

На брифинге начальник следственного отдела управления полиции Актобе Галина Стырличук рассказала, что мошенники звонили и ей.

"Буквально недели две назад звонили мне мошенники. Я сказала, что они в правильном направлении позвонили, в отдел полиции, что я их ищу, но они мне не поверили", - рассказала Галина Стырличук.

У спикера спросили, почему не наказывают людей, передающих за вознаграждение свои банковские карты мошенникам. На эти карты преступники получают деньги от обманутых ими людей.

"Сейчас на законодательном уровне за продажу своей банковской карты уголовная ответственность не предусмотрена, но мы внесли в мажилис на рассмотрение предложение о привлечении к уголовной и административной ответственности тех, кто передает свои карточки другим людям. Банковская карта не должна быть передана третьим лицам, это нарушает банковскую систему. Сейчас ждем результатов рассмотрения", - ответила глава следственного отдела управления полиции Актобе.

В последнее время интернет-мошенники представляются сотрудниками мобильных операторов и пугают абонентов тем, что у них заканчивается срок действия сим-карты, для ее продления просят следовать некой инструкции, в результате проворачивают очередную аферу.

"На самом деле у сим-карты срока службы нет, вы ее на себя уже пожизненно зарегистрировали. Можете ее хоть отдать, хоть подарить, но она все равно будет на вас оформлена. У каждого оператора есть колл-центр, через который можно проверить информацию. Но наши люди опять верят мошенникам и дарят неизвестным по 5 миллионов, чтобы просто продлить сим-карту", - объяснила Галина Стырличук.

Ранее казахстанцев предупредили о том, что мошенники оформляют кредиты на пострадавших от паводка граждан. Злоумышленники стали звонить людям под предлогом начисления выплат от государства.

А житель Туркестанской области поверил в истечение срока годности своей SIM-карты и чуть не стал жертвой интернет-мошенничества. Неизвестные пытались от его имени оформить кредит. Сотрудник полиции помог предотвратить преступление.

У жительницы Караганды мошенники пытались выманить 3 млн тенге. Полицейские и работники банка помогли женщине сберечь деньги. Также была опубликована запись видеозвонка, где злоумышленник, представившийся сотрудником силового ведомства, требовал от горожанки денег.