Скрывавшегося более 30 лет подозреваемого в изнасиловании задержали в Павлодаре

В Павлодаре задержан мужчина, который более 30 лет скрывался от правосудия. Его подозревают в изнасиловании на территории Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, оперативниками ДП Павлодарской области за два дня установлено местонахождение 11 лиц, которые находились в розыске за совершенные преступления.

"В областном центре задержан мужчина, который еще в 1991 году на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана совершил изнасилование. В Тюмени Российской Федерации задержан подозреваемый, объявленный в межгосударственный розыск за совершение разбоя в нашем городе", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Напомним, ранее в Шымкенте задержали иностранца, находящегося в международном розыске. Он скрывался от правосудия 14 лет. По данным городской полиции, в отношении мужчины в 2010 году в Ташкенте было зарегистрировано уголовное дело за совершение мошенничества в крупном размере.

А в Астане был задержан гражданин Узбекистана, находившийся в межгосударственном розыске за Чимбайским РОВД, МВД Республики Каракалпакстан. 31-летний мужчина подозревается в незаконном изготовлении, хранении, ввозе или распространении материалов религиозного содержания.