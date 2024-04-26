Казахстанец доверился жене близкого друга и оказался в долгах

Жительница области Жетісу оформила на друга семьи кредиты на сумму свыше 1 млн тенге. В связи с наличием четырех детей ее приговорили к условному сроку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, жительница Каратальского района, злоупотребляя доверием семейного друга, оформила через его смартфон кредиты и онлайн-займы на крупную сумму.

"Потерпевший зарабатывает на жизнь, работая пастухом. Не владея навыками пользования функционалом смартфона, он обратился к супруге близкого друга. Последняя попросила у него удостоверение личности, аргументируя тем, что это необходимо для установки некоторых приложений.

Злоумышленница, пользуясь моментом, начала оформлять на его имя онлайн-кредиты и займы, неоднократно попросила потерпевшего пройти видеоверификацию, объясняя тем, что это необходимо для регистрации", - рассказал заместитель начальника Каратальского РОП Арман Султанов.

Каждый раз, когда потерпевший приходил к семье в гости, женщина под разными предлогами проверки смартфона оформляла новые займы. Потерпевший не знал о своих долгах, пока с ним на связь не вышли сотрудники банка и не сообщили о просрочке и необходимости погашения кредитов.

Каратальский районный суд признал женщину виновной. Учитывая наличие четверых несовершеннолетних детей, а также полное возмещение ущерба потерпевшему, ей назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

"Убедительно просим вас не давать свои смартфоны и личные документы посторонним людям. Для пресечения подобных случаев отключите услугу выдачи онлайн-займов, для этого необходимо скачать на мобильный телефон приложение Egov mobile и зарегистрироваться. Во вкладке "Услуги" в окне поиска пропишите слово "Отказ" и выберите функцию "Добровольный отказ от получения банковских займов", - сообщил Арман Султанов.

Ранее жительница Талдыкоргана узнала об оформленном на нее онлайн-кредите. В мошенничестве на крупную сумму заподозрили ее подругу. По данным полиции, потерпевшая оформляла кредит через мобильный телефон подруги, а та воспользовалась сохраненными реквизитами.

А в феврале в Кокшетау задержали акмолинца, находящегося в межгосударственном розыске. Его подозревают в обмане друзей и родственников на 67 млн тенге. По информации правоохранителей, среди обманутых оказались супруга, ее родители, близкие, одноклассники и знакомые мужчины.