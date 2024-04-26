Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец доверился жене близкого друга и оказался в долгах

Опубликовано:

Мужчина и женщина сидят на диване
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: narith_2527 / Getty Images

Жительница области Жетісу оформила на друга семьи кредиты на сумму свыше 1 млн тенге. В связи с наличием четырех детей ее приговорили к условному сроку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, жительница Каратальского района, злоупотребляя доверием семейного друга, оформила через его смартфон кредиты и онлайн-займы на крупную сумму.

"Потерпевший зарабатывает на жизнь, работая пастухом. Не владея навыками пользования функционалом смартфона, он обратился к супруге близкого друга. Последняя попросила у него удостоверение личности, аргументируя тем, что это необходимо для установки некоторых приложений.

Злоумышленница, пользуясь моментом, начала оформлять на его имя онлайн-кредиты и займы, неоднократно попросила потерпевшего пройти видеоверификацию, объясняя тем, что это необходимо для регистрации", - рассказал заместитель начальника Каратальского РОП Арман Султанов.

Каждый раз, когда потерпевший приходил к семье в гости, женщина под разными предлогами проверки смартфона оформляла новые займы. Потерпевший не знал о своих долгах, пока с ним на связь не вышли сотрудники банка и не сообщили о просрочке и необходимости погашения кредитов.

Каратальский районный суд признал женщину виновной. Учитывая наличие четверых несовершеннолетних детей, а также полное возмещение ущерба потерпевшему, ей назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

"Убедительно просим вас не давать свои смартфоны и личные документы посторонним людям. Для пресечения подобных случаев отключите услугу выдачи онлайн-займов, для этого необходимо скачать на мобильный телефон приложение Egov mobile и зарегистрироваться. Во вкладке "Услуги" в окне поиска пропишите слово "Отказ" и выберите функцию "Добровольный отказ от получения банковских займов", - сообщил Арман Султанов.

Ранее жительница Талдыкоргана узнала об оформленном на нее онлайн-кредите. В мошенничестве на крупную сумму заподозрили ее подругу. По данным полиции, потерпевшая оформляла кредит через мобильный телефон подруги, а та воспользовалась сохраненными реквизитами.

А в феврале в Кокшетау задержали акмолинца, находящегося в межгосударственном розыске. Его подозревают в обмане друзей и родственников на 67 млн тенге. По информации правоохранителей, среди обманутых оказались супруга, ее родители, близкие, одноклассники и знакомые мужчины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091851-kazahstanec-doverilsya-zhene-blizkogo-druga-i-poteryal-dengi/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.