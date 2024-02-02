Подозреваемого в обмане друзей и родственников на 67 млн тенге задержали в Кокшетау

Акмолинец полтора года находился в межгосударственном розыске по подозрению в мошенничестве. Потерпевшими по делу стали его близкие знакомые и родственники, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2021 году фигурант обманул людей из своего близкого окружения, предложив внести денежные средства в качестве инвестиций. Взамен им мужчина обещал, что внесенные суммы увеличатся в процентном соотношении.

"Среди обманутых оказались супруга, ее родители, близкие друзья, одноклассники и знакомые. Всего за небольшой промежуток времени, мошенник сумел обмануть девять человек на 67 миллионов 229 тысяч тенге. Полученными деньгами распорядился по своему усмотрению", – говорится в сообщении.

После поступления заявлений в полицию, в 2022 году было начато досудебное расследование по фактам мошенничества, однако 27-летний подозреваемый скрылся от органов следствия.

В июле того же года мужчина был объявлен в межгосударственный розыск.

31 января в Кокшетау сотрудниками полиции при координации Акмолинской областной прокуратуры подозреваемый был задержан и водворен в ИВС.

Расследование продолжается.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере (более 14,7 млн тенге – прим. ред.), –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.