Кызылординца с долгом в 90 млн тенге оставили без авто (видео)

В Туркестанской области у жителя Кызылорды с задолженностью на сумму 90 млн тенге забрали на штрафстоянку его автомобиль Toyota, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники патрульной полиции Туркестана с помощью программы "Қорғау" выявили автомобиль Toyota Highlander с непогашенной задолженностью.

"На планшет полицейских из центра оперативного управления поступил сигнал на автомобиль должника, двигающийся по трассе. При проверке полицейские установили, что 46-летний житель Кызылорды согласно постановлению судебного исполнителя имеет задолженность на сумму 90 млн тенге", - отметили в МВД.

В соответствии с требованиями закона полицейские водворили автомобиль на штрафстоянку и разъяснили водителю о необходимости своевременной уплаты задолженности.

А в начале апреля автомобиль жителя Шымкента забрали на штрафстоянку в связи с тем, что у него обнаружился долг на сумму свыше 20 млн тенге. Сигнал о Hyundai Tucson под управлением должника выдала специальная программа.

Также в Шымкенте полицейские выявили водителя, за которым числился долг в 40 млн тенге, и забрали на штрафстоянку его автомобиль. Горожанина предупредили о необходимости оплаты имеющейся задолженности.

А дорожные полицейские Астаны с помощью программы "Коргау" остановили водителя, имеющего задолженность по исполнительным производствам около 40 млн тенге.