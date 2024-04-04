Долг в 40 млн тенге оставил жителя Шымкента без автомобиля (видео)

В Шымкенте полицейские выявили водителя, за которым числился долг в 40 млн тенге, и забрали на штрафстоянку его автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, очередного правонарушителя выявили с помощью программы "Коргау".

"В минувшие выходные программа выдала информацию о движущемся по улице Жибек жолы должнике. За автовладельцем числилась задолженность в размере 40 млн тенге", - пояснили в ДП Шымкента.

На задержание машины дежурные ЦОУ ориентировали инспекторов патрульной полиции. Горожанина предупредили о необходимости оплаты задолженности, а его "железного коня" водворили на штрафную стоянку.

"Приложение "Коргау" может информировать полицейских об автомобилях с подложными номерами, без страховки, находящихся в розыске, с неоплаченными штрафами. Программа также позволяет работать с группой риска, то есть выявляет автомобилистов, представляющих угрозу частым нарушением ПДД", - напомнили в ДП.

А в марте в Шымкенте полицейские выявили водителя с задолженностью в размере 14 млн тенге. Его автомобиль Range Rover забрали и поместили на штрафстоянку.

В феврале другой житель Шымкента, за которым числился долг 15 млн тенге, тоже остался без своего транспортного средства. Автомобиль Toyota водворили на штрафстоянку, с которой владелец может забрать его после погашения долгов.

Ранее в Шымкенте водителя, у которого обнаружился долг в 27 млн тенге, также временно лишили автомобиля. Горожанину сделали предупреждение о необходимости оплатить задолженность.