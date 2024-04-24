Восьмерых подозреваемых в преступлении задержали за день в Астане

В Астане в ходе широкомасштабной операции задержали восьмерых подозреваемых в совершении преступлений. Половина из них находилась в розыске в других странах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На территории Астаны с 24 по 25 апреля сотрудниками МВД проводится широкомасштабная операция "Розыск".

Согласно итогам первого дня, полицейские задержали восемь уголовных преступников, из которых четверо находились в розыске в странах СНГ.

Кроме того, в Новосибирске задержали подозреваемого, который находился в международном розыске с 2015 года.

"Задержанный, находясь в столице (Астане - прим. ред.), в группе лиц по предварительному сговору, путем размещения объявления на сайте объявлений о доставке автомашин из США и Европы по заниженным ценам, войдя в доверие граждан и убеждая в выгодности сделки, завладел деньгами в сумме более 40 миллионов тенге", - говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Решается вопрос о перепоручении уголовного дела.

Ранее в Астане задержали гражданина Узбекистана, которого на родине объявили в розыск. Он подозревается в уголовном преступлении.

В марте в столице был задержан другой подозреваемый в преступлении - тоже гражданин Узбекистана. На территорию Казахстана мужчина заехал еще год назад.

В феврале стражи порядка арестовали таджикистанца, которого на родине обвиняли в мошенничестве и краже.