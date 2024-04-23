Свекровь в ВКО заявила в полицию на невестку из-за 2,5 млн тенге

В ВКО невестку подозревают в том, что она оформила кредиты на сумму 2,5 млн тенге на свою свекровь и потратила все деньги на себя, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Зайсанский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 67-летняя местная жительница.

"Она сообщила, что сноха тайно оформила на ее имя кредиты, которые в общей сумме составили свыше 2,5 миллионов тенге", - рассказали в ДП ВКО.

По данным ведомства, еще в прошлом году на сотовый телефон невестки было установлено банковское приложение, в котором имелся доступ к счету пенсионерки.

"В период с декабря прошлого года по январь текущего года, оставшись без работы, девушка с помощью приложения оформила на имя свекрови три кредита, а деньги потратила на собственные нужды", - пояснили в ДП региона.

О случившемся потерпевшая узнала, когда в апреле получила пенсию намного меньше, чем обычно. Когда женщина начала разбираться в случившемся, выяснилось, что банк списал с ее пенсии оплату за кредиты, о которых она не подозревала.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Талдыкоргана узнала об оформленном на нее дополнительном онлайн-кредите. В мошенничестве на крупную сумму заподозрили ее подругу, которая ранее уже помогла женщине оформить кредит. О втором кредите и образовавшейся задолженности потерпевшая узнала лишь при очередном погашении согласно графику платежей.

А в Акмолинской области тайно оформленный кредит на 67-летнюю женщину привел к уголовному делу о мошенничестве. Подозреваемой стала падчерица потерпевшей, которая имела доступ к нее личным данным. По версии следствия, девушка оформила кредит, обманным путем сделав идентификацию лица мачехи.