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Свекровь в ВКО заявила в полицию на невестку из-за 2,5 млн тенге

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Девушка держит в руках телефон
Девушка с телефоном. Фото: Tim Robberts / Getty Images

В ВКО невестку подозревают в том, что она оформила кредиты на сумму 2,5 млн тенге на свою свекровь и потратила все деньги на себя, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Зайсанский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 67-летняя местная жительница.

"Она сообщила, что сноха тайно оформила на ее имя кредиты, которые в общей сумме составили свыше 2,5 миллионов тенге", - рассказали в ДП ВКО.

По данным ведомства, еще в прошлом году на сотовый телефон невестки было установлено банковское приложение, в котором имелся доступ к счету пенсионерки.

"В период с декабря прошлого года по январь текущего года, оставшись без работы, девушка с помощью приложения оформила на имя свекрови три кредита, а деньги потратила на собственные нужды", - пояснили в ДП региона.

О случившемся потерпевшая узнала, когда в апреле получила пенсию намного меньше, чем обычно. Когда женщина начала разбираться в случившемся, выяснилось, что банк списал с ее пенсии оплату за кредиты, о которых она не подозревала.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Талдыкоргана узнала об оформленном на нее дополнительном онлайн-кредите. В мошенничестве на крупную сумму заподозрили ее подругу, которая ранее уже помогла женщине оформить кредит. О втором кредите и образовавшейся задолженности потерпевшая узнала лишь при очередном погашении согласно графику платежей.

А в Акмолинской области тайно оформленный кредит на 67-летнюю женщину привел к уголовному делу о мошенничестве. Подозреваемой стала падчерица потерпевшей, которая имела доступ к нее личным данным. По версии следствия, девушка оформила кредит, обманным путем сделав идентификацию лица мачехи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2089598-svekrov-v-vko-zayavila-v-politsiyu-na-nevestku-iz-za-25-mln-tenge/

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